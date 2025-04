Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall, weitere Diebstahlversuche in Bretzfeld, Fahrerflucht, Knallgeräusche

Hohenlohekreis (ots)

B19/Kupferzell-Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß zweier PKWs

Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 19, auf Höhe der Einmündung zur Bundesautobahn 6, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Lenkern. Gegen 06.00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Ford Ranger die B19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links abzubiegen - die Lichtzeichenanlage zeigte nach aktuellem Kenntnisstand "Grün". Ein 58-jähriger Autofahrer, welcher die B19 in die Gegenrichtung, Fahrtrichtung Kupferzell, befuhr, übersah offensichtlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, so dass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Audi A4 des mutmaßlichen Unfallverursachers, wie auch der Ford Ranger, wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Fahrer des Ford Rangers verletzte sich leicht.

Bretzfeld: Erneute Diebstahlversuche

Nachdem wir bereits von mehreren Diebstahlversuchen und einem versuchten Einbruch in Bretzfeld, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6014628), wurden nun auch mehrere Diebstahlversuche im Ortsteil Bitzfeld bekannt, welche sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 02.00 Uhr, zugetragen haben sollen. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich an mehreren Örtlichkeiten Zutritt zu Privatgeländen und überprüfte die Verschlusszustände der geparkten PKW in den Hofeinfahrten und Carports. Die Tatorte befanden sich in der Merowinger Straße, der Kramer Straße, der Küferstraße sowie der Schreinerstraße. Bei einem PKW in der Merowinger Straße konnte der Täter die Fahrzeugtür öffnen und das Auto durchwühlen. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts. Der Tatverdächtige wurde durch mehrere Überwachungskameras erfasst. Er trug eine schwarze Arbeitshose mit Reflektor-Applikationen, eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Mütze sowie eine Sturmhaube mit runden Augenausschnitten. Hinweise zu den Taten werden vom Polizeiposten Bretzfeld, unter der Telefonnummer 07946 940010 entgegengenommen.

Öhringen: Verursacher und Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

In der Ledergasse in Öhringen kam es am Dienstagabend, gegen 17:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem dortigen Parkplatz. Hiernach hat sich der bislang unbekannte Verursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Fahrer eines Fahrzeugs mit polnischer Zulassung und Planenaufbau zwei dort geparkte PKWs, einen VW Beetle und einen Audi Q5. An diesen entstand Schätzungen nach jeweils ein finanzieller Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld: Knallgeräusche durch Fehlzündungen

Am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, wurden der Polizei mehrere Schüsse, beziehungsweise Knallgeräusche, in Bretzfeld-Unterheimbach gemeldet. Der Anrufer vermutete eine Kleinkaliber-Waffe. Eine Überprüfung im Bereich der Seen am Ortsrand ergab, dass dort mittels eines älteren Rasentraktors Mäharbeiten getätigt wurden. Hierbei kam es immer wieder zu Fehlzündungen der Arbeitsmaschine, welche die Knallgeräusche verursacht haben. Ein Zeuge konnte dies bestätigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell