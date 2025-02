Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Sachschaden durch Küchenbrand im Jugendstilbad Darmstadt

Darmstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (20.02.) brach im Darmstädter Jugendstilbad, in einer Küche im Bereich der Saunalandschaft, ein Feuer aus. Um 00:27 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Einrichtung aus und alarmierte dadurch die Berufsfeuerwehr Darmstadt. Zu diesem Zeitpunkt war das Bad bereits geschlossen und keine Personen mehr in den Räumlichkeiten. Sofort entsandte Rettungskräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch entstand durch das Feuer im Küchenbereich erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigem Sachstand wurde auch bei den Löscharbeiten niemand verletzt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

