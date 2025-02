Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere politische Veranstaltungen

Verkehrsbeeinträchtigungen in Darmstadt erwartet

Darmstadt (ots)

Aufgrund von mehreren politischen Veranstaltungen werden in der Darmstädter Innenstadt am Donnerstag, dem 20. Februar, einige Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet. Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern, Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltungen sowie allen Verkehrsteilnehmenden, sich auf ein verstärktes Verkehrsaufkommen einzustellen und, wenn möglich, an diesem Tag öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Veranstaltungen im Bereich im und um das Darmstadtium erfordern die Sperrung des Cityrings (Schlossgraben) zwischen der Landgraf-Georg-Straße und der Alexanderstraße ab circa 11.00 Uhr. Zudem sollten Besucherinnen und Besucher der Innenstadt ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf andere Parkhäuser, die nicht im betroffenen Bereich liegen, ausweichen und zusätzliche Zeit für die An- und Abreise einplanen.

Die Polizei wird die Veranstaltungen begleiten und mit Einsatzkräften in der Innenstadt und rund um das Darmstadtium präsent sein.

Hinweis für Medienvertretende: Am Einsatztag können sich Pressevertreterinnen und Pressevertreter an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-13500 wenden. Auch ein mobiles Presseteam wird im Einsatz sein und kann über diese Nummer angefordert werden.

