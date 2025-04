Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand in Waldkindergarten

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Feuer an Waldkindergarten - Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagmorgen kam es in Bad Friedrichshall-Duttenberg zu einem Brand im Außenbereich eines Kindergartens. In der Straße "Zur Schön" hatten Unbekannte gegen 9:30 Uhr offenbar eine Handvoll Reisig auf einer elektrischen Kochplatte in einer überdachten Außenküche abgelegt und diese eingeschaltet. Das Reisig entzündete sich, wodurch das Feuer auf einen Fensterrahmen und teilweise auf eine Holzhütte übergriff. Zwei Trainer einer nahegelegenen Fußballschule bemerkten die Flammen und informierten die Erzieher des Kinderhauses. Einer der Trainer konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser löschen, sodass kein größerer Schaden entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Wer für den Brand verantwortlich ist, ist bislang noch völlig unklar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter Telefon 07136 98030 zu melden.

