LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eichsfeld (ots) - Durch eine Zeugin wurde am 22.02.2025 gegen 17:30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, aus welcher heraus mehrere Schilder und ein Wartehäuschen am Bahnhof beschmiert wurden. Hinterlassen wurden verschiedene Schriftzüge in weißer Farbe. Laut der Zeugin bestand die Gruppe vermutlich aus 8 Personen (3 Mädchen und 5 Jungen). Wer kann sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Personen geben oder kennt ...

