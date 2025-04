Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Pkw

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, wurde in Wertheim ein geparkter Renault Megane mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht im Berliner Ring. Unbekannte kletterten offenbar auf das Auto und beschädigten dabei sowohl die Frontscheibe als auch die Motorhaube durch massive Krafteinwirkung. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche wurde am Donnerstagvormittag ein Portemonnaie aus einem geparkten Pkw entwendet. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozzieallee in Tauberbischofsheim. Eine 84-jährige Frau hatte nach dem Einkaufen ihren blauen Einkaufskorb samt rotem Geldbeutel in den Kofferraum ihres beigen VW Golf Plus gelegt. Während sie ihren Einkaufswagen zurückbrachte, war das Fahrzeug nicht abgeschlossen. Zu Hause bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel fehlte. Eine anschließende Durchsuchung des Wagens und der Wohnung blieb erfolglos. Auch eine Nachfrage beim Supermarkt ergab keinen Hinweis auf den Verbleib des Portemonnaies. Im entwendeten Geldbeutel befanden sich unter anderem Bargeld, eine EC-Karte, eine Krankenkassenkarte sowie der Personalausweis der Dame. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell