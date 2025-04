Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mann mit Machete in Gewahrsam genommen & Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Billigheim: Mann mit Machete in Gewahrsam genommen

In der Nacht zum Samstag wurde in Billigheim ein Mann in Gewahrsam genommen, der mit einer Machete unterwegs gewesen war. Zeugen meldeten der Polizei gegen 1:15 Uhr, dass der 24-Jährige sich im Bereich des Schlossparks aufhalten und ein Messer mitführen würde. Durch das Polizeirevier Mosbach wurde der Bereich umgehend überprüft. Der Mann konnte angetroffen und kontrolliert werden. Seine zuvor mitgeführte Machete hatte er bereits in ein Gebüsch neben sich geworfen. Neben der Machete wurde noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 24-Jährigen aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, die schlussendlich dazu führten, dass der Angetroffene in Gewahrsam genommen und später in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.

Buchen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Donnerstagabend fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Skoda von Eberstadt in Richtung Bofsheim. Gegen 22:10 Uhr verlor der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin er nach links von der Straße abkam. In Folge dessen überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem nahegelegenen Feld auf der Beifahrerseite liegen. Vorsorglich wurde der offenbar nicht verletzte Mann in ein Krankenhaus verbracht. Wie sich herausstellte war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell