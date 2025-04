Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zahlreiche Verkehrskontrollen, Einbrecher in Oedheim unterwegs, Pergola auf Gartengrundstück in Heilbronn in Brand

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Zahlreiche Verkehrskontrollen

In der Nacht zum Sonntag wurden zwischen Neuenstadt und Gochsen bei einer Kontrollstelle des Verkehrsdienstes Weinsberg an der Landesstraße 1088 gleich mehrere Verkehrsteilnehmer auffällig. Gegen 0:35 Uhr, am Sonntagmorgen, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Hyundai in die Kontrollstelle. Es wurde festgestellt, dass der Mann bereits ein Fahrverbot hatte. Aufgrund einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nun muss er sich wegen des Fahrens unter BtM-Einfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen 2 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer an dortiger Stelle mit knapp 0,6 Promille kontrolliert. Dieser muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Gegen 3:40 Uhr wurde an der Kontrollstelle eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 38-jährigen Ford-Fahrer durchgeführt. Der Atemalkoholtest bei ihm erbrachte knapp über 1,2 Promille. Seinen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Er musste eine Blutprobe abgeben. In der Gottlieb-Daimler-Straße in Neckarsulm wurde ein in Schlangenlinien fahrender Opel auffällig. Bei der Kontrolle um 2:15 Uhr am Sonntagmorgen wurden bei der 25-jährigen Fahrerin knapp 1,7 Promille festgestellt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Zuvor musste sie eine Blutprobe abgeben. Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Kirchardt der Fahrer eines Krankenfahrstuhls auffällig. Der 64-jährige Fahrer fuhr in Schlangenlinien mittig auf der Fahrbahn. Der Grund waren knapp 2,2 Promille Alkohol in der Atemluft. Auch hier war eine Blutprobe fällig. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eppingen wurden am Samstagmorgen an wechselnden Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. 14 Mal hatten die Verkehrsteilnehmer keinen Sicherheitsgurt angelegt, ein Autofahrer hatte möglicherweise keinen Führerschein und ein weiterer fuhr mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Oedheim: Einbrecher am Werk

In Oedheim waren am Samstagnachmittag Einbrecher am Werk. Zwischen 16 Uhr und 1 Uhr am Sonntagmorgen suchten die Unbekannten ein Zweifamilienhaus in der Degerforser Straße auf. Über die Balkontür verschafften sich die Langfinger Zutritt zum Gebäude und durchwühlten im Inneren sämtliche Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 9371-0, zu melden.

Heilbronn: Pergola an Gartenhütte in Flammen

Eine brennende Pergola auf einem Gartengrundstück in der Heilbronner Jäkleinstraße wurde am Samstagabend gemeldet. Die Feuerwehr war gegen 20:20 Uhr mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Die Brandursache ist unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell