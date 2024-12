Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 10. "Blaulicht Cup" in der Eis-Arena Wolfsburg - Polizei und Feuerwehr laden zu Benefizspiel ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

28.12.2024, 14:30 Uhr

Am Samstag, 28. Dezember 2024 findet um 14.30 Uhr (Bully) zum 10. Mal in der Wolfsburger Eis-Arena im Allerpark der "Blaulicht-Cup" statt. Das beliebte Benefiz-Eishockeyspiel zwischen den "Ice-Bulls" der Wolfsburger Polizei sowie dem "Wolfsrudel" der Wolfsburger Feuerwehr lockte bereits in den letzten Jahren viele Zuschauende in die Eis-Arena.

In den Pausen werden die Zuschauenden durch Show-Einlagen verschiedenster Art unterhalten. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Der Erlös des Tages geht in diesem Jahr an den "Herzenswunsch Krankenwagen" der Malteser. Dieses Projekt erfüllt die Wünsche von unheilbar kranken Menschen jeden Alters.

"Wir hoffen, wie in jedem Jahr, dass wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Weg in die Eis-Arena finden. Wer letztendlich gewinnt, ist für uns fast nebensächlich - es geht vor allem um den Spaß an der Sache und natürlich um die Unterstützung dieses tollen Projektes", erklärt Mit-Organisator Peter Heiser, ehemaliger Polizeibeamter bei der Wolfsburger Polizei.

Der Eintritt ist frei. Um 14.00 Uhr öffnet die Eis-Arena ihre Pforten, um 15.00 Uhr ist das erste Bully.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell