POL-WOB: Vollbrand einer Scheune

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Nordsteimke, Am Windmühlenberg 17.12.2024, 18:15 - 22:30 Uhr Unbekannte Täter brachen am Diebstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Windmühlenberg im Wolfsburger Stadtteil Nordsteimke ein. Als der 69 Jahre alte Hausbesitzer nach Hause kam, stellte er die beschädigte Terrassentür fest und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand begaben ...

mehr