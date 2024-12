Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Am Windmühlenberg 17.12.2024, 18:15 - 22:30 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Diebstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Windmühlenberg im Wolfsburger Stadtteil Nordsteimke ein.

Als der 69 Jahre alte Hausbesitzer nach Hause kam, stellte er die beschädigte Terrassentür fest und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst in den rückwärtigen Grundstücksbereich, öffneten dort gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so ins Innere des Hauses.

Sie durchwühlten die Räume des Hauses nach sich lohnender Beute und entwendeten schlussendlich einen Laptop, diversen Schmuck sowie mehrere Handtaschen. Im Anschluss verließen sie das Haus und flüchteten daraufhin unerkannt mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

