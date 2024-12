LPI-NDH: Kabel entwendet

Nordhausen (ots) - Unbekannte sahen es in der Zeit von Samstag 22.57 Uhr bis Sonntag 08.40 Uhr auf das Wahlkreisbüro von DIE LINKE in der Barfüßerstraße ab. An den Fensterscheiben des Büros brachten der oder die Täter einen Aufkleber an, dessen Anbringen als politisch motiviert Sachbeschädigung bewertet wird. Der Aufkleber konnte entfernt werden und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen nach ...

