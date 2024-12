LPI-NDH: Baucontainer auf Schulgelände von Dieben heimgesucht

Hüpstedt (ots) - In der Mühlhäuser Landstraße kam am Sonntag zwischen 01 Uhr und 02 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und in einem Vorgarten, nach der Kollision mit einem Baum, zum Stehen. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zurück bleibt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro in dem Vorgarten des Geschädigten. Neben der Kollision mit dem Baum wurden ...

