Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Einbruch in Schule

Hagenbach (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in die Hainbuchenschule ein. Es konnten an der aufgebrochenen Eingangstür entsprechende Spuren festgestellt werden. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Entwendet wurden diverse Gegenstände und Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten mit der Polizei in Wörth Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell