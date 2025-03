POL-FR: Freiburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer gefährdet Polizeibeamten und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit - Festnahme

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 12.03.2025 gegen 03:15 Uhr kam ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem ca. 4-5 Meter neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt und mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik verbracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. ...

