Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht: Die Polizei sucht den Halter eines beschädigten Fahrzeugs

Rees (ots)

Am Dienstag (10. Dezember 2024) kam es gegen 12:10 Uhr an der Fallstraße in Rees zu einer ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht. Eine 57-jährige Frau aus Rees beabsichtigte mit einem blauen Nissan Micra in eine Parkbucht an der Fallstraße einzuparken und beschädigte dabei einen abgestellten silberfarbenen Mercedes. Von diesem Fahrzeug sind zum aktuellen Zeitpunkt nur Kennzeichenfragmente, die Buchstaben in der Mitte des Kennzeichens lauteten "KH", bekannt. Die Frau aus Rees stellte nachfolgend Ihren Pkw, welcher im Bereich der Beifahrerseite beschädigt wurde, unweit der Unfallörtlichkeit ab und suchte ein Ladenlokal auf. Nachdem die Polizei über den Unfall informiert worden war und im Rahmen der Unfallaufnahme an der Örtlichkeit eingetroffen war, hatte sich der Mercedes, welcher vermutlich im Bereich der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite beschädigt ist, von der Unfallstelle entfernt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei den Verkehrsteilnehmenden welcher sich mit dem silberfarbenen Mercedes von der Örtlichkeit entfernt hatte und nimmt Hinweise bei der Polizei Emmerich (02822 7830) entgegen. (pp)

