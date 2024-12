Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Schulgebäude: Unbekannte Täter beschädigen mehrere Türen

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (11. Dezember 2024) kam es zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr an der Örtlichkeit "Am Bollwerk" in Kalkar zu einem Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten mehrere Türen zu zwei Schulgebäuden auf und verschafften sich so, Zutritt zu einer Grund- bzw. Realschule. In den beiden Gebäuden beschädigten die Täter mehrere weitere Türen von Büro- sowie Klassenräumen und durchsuchten diese. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Aufgrund der weiterführenden polizeilichen Maßnahmen, konnte der Schulbetrieb an den beiden betroffenen Schulen am Mittwoch nicht wie geplant stattfinden.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell