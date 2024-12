POL-KLE: Rees - Grundstücksmauer beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht beschädigt

Kalkar (ots) - Am Mittwoch (11. Dezember 2024) kam es zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr an der Örtlichkeit "Am Bollwerk" in Kalkar zu einem Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten mehrere Türen zu zwei Schulgebäuden auf und verschafften sich so, Zutritt zu einer Grund- bzw. Realschule. In den beiden Gebäuden beschädigten die Täter mehrere ...

