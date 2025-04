Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand einer Gartenlaube in Bonn Beuel-Ost

Bonn (ots)

Bonn Beuel-Ost; Siegburger Straße; 31.03.2025; 18:55 Uhr. Die Feuerwehr Bonn wurde am Montagabend zu einer brennenden Gartenlaube an der Siegburger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle stand die Gartenlaube in Vollbrand und hatte bereits auf einen angrenzenden Baum übergegriffen. Die Feuerwehr leitete unverzüglich eine Brandbekämpfung mit drei Strahlrohren ein. Darüber hinaus wurde die Gartenlaube schnellstmöglich von innen kontrolliert, da unklar war, ob sich Personen in der Gartenlaube aufgehalten hatten. Glücklicherweise wurde keine Person in der Gartenlaube gefunden. Ferner wurde eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Sträucher und Bäume verhindert. Die Siegburger Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswache 2, die Löscheinheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 32 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell