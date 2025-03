FW-BN: Küchenbrand in Bonn-Kohlkaul - Mutter und Kleinkind erlitten leichte Rauchvergiftung

Bonn (ots) - Am Nachmittag des 27.03.2025 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn zu einem Gebäudebrand in den Sommerbergweg in Bonn-Lannesdorf alarmiert. Die umgehend ausgerückten Kräfte fanden ein verlassenes Wohngebäude vor, welches bereits zur Hälfte in Vollbrand stand. Durch die abgelegene Lage am Waldrand musste eine Wasserversorgung ...

