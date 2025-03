Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: 2 Brandeinsätze am Nachmittag für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bonn (ots)

Am Nachmittag des 27.03.2025 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn zu einem Gebäudebrand in den Sommerbergweg in Bonn-Lannesdorf alarmiert.

Die umgehend ausgerückten Kräfte fanden ein verlassenes Wohngebäude vor, welches bereits zur Hälfte in Vollbrand stand. Durch die abgelegene Lage am Waldrand musste eine Wasserversorgung aufwändig über mehrere hundert Meter zur Einsatzstelle aufgebaut werden.

Mit zwei Löschrohren wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht, wodurch eine Ausbreitung auf den Rest des Gebäudes sowie das umliegende Waldgebiet verhindert werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die verwaiste Feuerwache 3 wurde für die Dauer des Einsatzes von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg besetzt. Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen Bad Godesberg und Beuel der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Führungsdienstes und Rettungsdienstes.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen im Süden von Bonn, ging in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine weitere Feuermeldung ein. Ein Anrufer meldete eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Gebäudes in der Straße In den Dehlen in Bonn-Duisdorf. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten diese Meldung bestätigen. Ein Trupp ging zur Erkundung unter Atemschutz in den Keller vor und konnte nach kurzer Zeit einen Brand in einem Müllbehälter feststellen. Der Müllbehälter wurde durch den vorgehenden Trupp ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Im weiteren Verlauf wurde der betroffene Kellerbereich noch maschinell belüftet und somit vom Rauch befreit.

In Duisdorf waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 1, der Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, sowie des Führungs- und Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell