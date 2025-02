Ulm (ots) - Der Milchautomat stand in der Brunnenstraße. Zwischen 19.30 Uhr und 23.15 Uhr hebelte ein Unbekannter den Automaten auf und gelangte an das Münzgeld. Damit verschwand er wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. +++++++ 0247410 (BK) Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111 Rückfragen bitte an: ...

