Den Dieb eines Fahrrades sah ein Zeuge am Freitagfrüh in Laupheim noch wegfahren.

Der Diebstahl ereignete sich um 2.50 Uhr im Straßäckerweg. Der Fahrradeigentümer war zuhause und wurde wohl durch Geräusche auf den Dieb aufmerksam. Er schaute nach und sah den Unbekannten mit dem Damenrad in Richtung Biberacher Straße wegfahren. Erste Erkenntnisse der Polizei ergaben, dass das Damenrad der Marke Pegasus, schwarzer Rahmen, ungesichert in der Garage stand. Der Dieb schlich sich über die unverschlossene Seitentür in die Garage und nahm das Fahrrad mit. Er hatte somit leichtes Spiel. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Der wird als männliche Person, ca. 25 bis 40 Jahre alt und mit schlanker Statur beschrieben. Der Dieb trug eine rot-schwarze Jacke und auf dem Kopf eine Basecap. Ein weißes Klapprad sowie ein paar weiße Turnschuhe ließ der Unbekannte bei seiner Flucht zurück.

Die Polizei empfiehlt, das Rad immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen, auch zu Hause. Einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen den Dieben oftmals das Leben schwer, sodass sie aufgeben. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

