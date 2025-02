Ulm (ots) - Am späten Vormittag stoppte die Polizei den Transporter. Der Fahrer hatte während der Fahrt sei Mobiltelefon benutzt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuggespanns stellte die Polizei erhebliche Mängel am MAN Kleinlaster und dem Anhänger fest. Ein Sachverständiger begutachtete das Gespann. Am Laster ...

mehr