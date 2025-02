Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Verkehrsunsicherer Autotransporter

Erhebliche Mängel hatte ein Autotransporter am Donnerstag auf der A8.

Ulm (ots)

Am späten Vormittag stoppte die Polizei den Transporter. Der Fahrer hatte während der Fahrt sei Mobiltelefon benutzt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuggespanns stellte die Polizei erhebliche Mängel am MAN Kleinlaster und dem Anhänger fest. Ein Sachverständiger begutachtete das Gespann. Am Laster konnten neun erhebliche Mängel und am Anhänger vier erhebliche Mängel festgestellt werden. Das Gespann wurde aus dem Verkehr gezogen und die Weiterfahrt untersagt. Der 40-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro bezahlen.

++++++ 0244108 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell