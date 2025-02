Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrug scheitert

Am Mittwoch versuchten Unbekannte eine Seniorin aus Laupheim zu betrügen.

Ulm (ots)

Am Vormittag erhielt eine Seniorin einen Anruf von Betrügern. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie eine terroristische Organisation unterstützt hatte uns sie nun eine Strafe bekäme. Der angebliche BKA-Beamte forderte die Frau auf, eine Zahlung von mehreren tausend Euro auf ein türkisches Konto zu zahlen. Bei weiteren Anrufen von einem angeblichen Polizisten und einem Staatsanwalt aus Ulm wurden wohl die Geldforderungen nochmals untermauert. Die Seniorin lehnte nach mehreren geführten Telefonaten mit den Betrügern eine Zahlung ab. Zu einem Schaden kam es nicht. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt nun.

Die Polizei oder Staatsanwaltschaft wird sie am Telefon nie um ihr Bargeld und / oder ihre wertvollen Gegenstände bitten.

Telefonbetrüger sind regelmäßig aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter. Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. Um sie weiter für das Thema Telefontrickbetrug sensibilisieren, hat die Polizei gemeinsam mit der Landesprävention eine zehnteilige Clipreihe produziert, in der die Polizei sukzessive die verschiedenen Maschen erläutert. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLHlto8FZiDxtThWg_QGl0xlDImmVjebf8)

