POL-UL: (HDH) - Heidenheim - Informationen des Polizeipräsidiums Ulm im Vorfeld zu Einsatzmaßnahmen am 09.02.2025 in Heidenheim

Ulm (ots) - Gegen 14.15 Uhr war ein 51-jähriger Peugeot-Fahrer in der Überkinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein Renault. Dessen 19-jähriger Fahrer bremste an einer Ampel ab, da diese auf Rot umschaltete. Der Peugeot-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr dem Renault in das ...

mehr