POL-UL: (GP) Geislingen - An der Ampel aufgefahren

Am Mittwoch kam es in Geislingen zu einem Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein 51-jähriger Peugeot-Fahrer in der Überkinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein Renault. Dessen 19-jähriger Fahrer bremste an einer Ampel ab, da diese auf Rot umschaltete. Der Peugeot-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr dem Renault in das Heck. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

++++0241930

