Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - In den Gegenverkehr geraten

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall auf der B466.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Die 22-Jährige fuhr von der B10 kommend in Richtung Donzdorf. Eigenen Angaben übermannte sie ein Sekundenschlaf und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Ford Fiesta mit einem entgegenkommenden Audi A6 eines 42-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß wurde der Ford nach rechts abgewiesen und geriet in die Leitplanken. Von dort schleuderte der Ford zurück auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in den Ford Focus eines 57-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten alle drei Beteiligten leichte Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Der Schaden an den drei nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0235171 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell