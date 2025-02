Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch streiften sich bei Erlenmoos zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem VW Multivan auf der K7511 von Laubach in Richtung Erlenmoos unterwegs. Ein weißer Pritschenwagen kam ihr entgegen. Da der Fahrer des 3,5-Tonner Lkw gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, streiften sich die Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Anschließend flüchtete der Fahrer des weißen Pritschenwagens in Richtung Laubach. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Lkw um einen Ford handeln, an dem wohl eine Firmenanschrift erkennbar war. Am VW der Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

++++0239506 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell