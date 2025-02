Ulm (ots) - Ein Rettungshubschrauber flog die mutmaßliche 77-Jährige Unfallverursacherin in eine Klinik. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Die 77-Jährige fuhr mit ihrem Nissan auf der K7532 von Warthausen in Richtung Birkenhard. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve blendete sie wohl die tiefstehende ...

mehr