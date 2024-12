Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Graffiti-Täter in Tostedt auf frischer Tat ertappt

Bremen (ots)

Bf. Tostedt, 14.12.2024 / 03:11 Uhr

Samstagnacht gegen 03:11 Uhr wurde eine Gruppe von fünf bis sechs Personen dabei beobachtet, wie sie großflächig Graffiti an das Bahnhofsgebäude in Tostedt anbrachten. Alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei erreichten umgehend den Tatort und konnten einen der Täter dingfest machen.

Als die erste Streife der Landespolizei am Bahnhof Tostedt ankam, flüchteten alle Personen zunächst über die Gleise auf die andere Seite des Bahnhofs und teilten sich dann in unterschiedliche Fluchtrichtungen auf. Die Streife fahndete nach den Unbekannten und stellte einen 22-Jährigen im Nahbereich in seinem Fahrzeug fest. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Spraydose sowie eine Jacke und Handschuhe mit frischen blau-weißen Farbanhaftungen.

Die Bundespolizisten sicherten die Spuren am Tatort. Bei den Farbschmierereien handelt es sich um Graffiti mit HSV-Bezug. Möglicherweise besteht ein Bezug zu der am Samstag stattgefundenen Fußballfanbegegnung FC St. Pauli gegen Werder Bremen, bei der die bahnreisenden Gästefans auch den Bahnhof in Tostedt passierten.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise (Tel.: 0421 / 16299 - 7777 oder per Email an bpoli.bremen@polizei.bund.de)

