Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung im Bahnhof Kirchweyhe

Bremen (ots)

Bf. Kirchweyhe, 30.11.2024 / 22:25 Uhr

Bereits vor knapp zwei Wochen ereignete sich im Bahnhof Kirchweyhe eine gefährliche Körperverletzung mit mehreren Beteiligten. Die Bremer Bundespolizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Nach ersten Ermittlungen sollen der Geschädigte sowie die drei oder vier unbekannten Täter am 30.11.2024 um 22:15 Uhr in Bremen in den RE 9 nach Osnabrück gestiegen sein. Während der Fahrt sollen die Täter ihr Opfer zunächst mehrfach beleidigt haben. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Kirchweyhe seien alle Beteiligten dann ausgestiegen. Der Geschädigte habe die Täter am Bahnsteig offenbar zur Rede stellen wollen. Daraufhin sollen die Unbekannten den 24-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Die Täter sollen zwischen 16 und 20 Jahren alt gewesen sein und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild haben. Möglicherweise haben Reisende im Zug oder am Bahnsteig Videoaufnahmen von dem Vorfall gemacht. Auch diese Personen bittet die Bundespolizei, sich unter der Telefonnummer 0421 / 16299 - 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

