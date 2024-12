Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Alkoholisierter Fahrgast ohne Ticket leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Bahnhof Lüneburg, 08.12.2024 / 07:00 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr ist die Bundespolizei zum Gleis 1 des Lüneburger Bahnhofs gerufen worden, nachdem im ICE aus Hamburg ein Fahrgast keinen Fahrschein vorweisen konnte und sich gegenüber dem Zugpersonal äußerst unkooperativ verhalten hatte.

Nach mehrmaligen Aufforderungen der Bundespolizisten, den Zug zu verlassen, stieg der Fahrgast schlussendlich aus. Auf den Bahnsteig verhielt er sich weiterhin aggressiv und fuchtelte mit einer Bierflasche umher. Als der Mann bemerkte, dass der Zug ohne ihn weiterfahren sollte, versuchte er, in den Zug zu steigen. Weil die Bundespolizisten den 39-Jährigen am Einsteigen hinderten, deutete dieser Schlagbewegungen in Richtung der Polizeibeamten an. Daraufhin wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Während der Zuführung zum Bundespolizeirevier trat der Ugander mehrfach in Richtung des Knies eines Beamten und beleidigte die Beamten massiv. Ein in den Räumlichkeiten der Bundespolizei Lüneburg durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Nachdem sich der Mann in einer Gewahrsamszelle beruhigt hatte, durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen.

