BPOL-HB: Gefährliche Aktion - Unbekannter setzt sich in Bremen auf Bahnschienen

Bremen (ots)

Tatort: Bremen-Mahndorf, Höhe Bahnbrücke Ehlersdamm

Tatzeit: 12.12.2024 / 20:46 Uhr

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend einen Güterzug zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Der Vorfall ereignete sich auf der Bahnstrecke von Rotenburg (Wümme) nach Bremen. Die Bremer Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Nach Angaben des Lokführers habe der Güterzug bereits mit gedrosselter Geschwindigkeit die Bahnbrücke am Ehlersdamm befahren, als der Lokführer den Täter kurz vor dem Ende der Brücke bemerkt habe. Dieser habe auf dem Schienenkopf gesessen und seine Beine auf die Bahnschwellen gelegt. Außerdem habe er den Triebfahrzeugführer mit seiner Handytaschenlampe angeleuchtet. Der Lokführer habe sogleich eine Schnellbremsung eingeleitet, sodass der Güterzug ca. 100 m nach dem Tatort zum Stehen kam. Kurz bevor der Zug den Unbekannten erreicht hatte, sei dieser rückwärts aus dem Gleis gesprungen und anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Alarmierte Beamte der Bundespolizei suchten den betroffenen Bereich ab, konnten einen möglichen Täter jedoch nicht mehr antreffen. Für die Zeit der Absuche musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Aufgrund des Vorfalls waren zwei Züge mit insgesamt 134 Minuten verspätet. Zudem mussten sechs weitere Züge umgeleitet werden.

Die Bremer Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen leichtsinnigen und mitunter lebensgefährlichen Aktionen und bittet im konkreten Fall um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0421/16299 - 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de.

