Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots)

Am Montagabend (09.12.) wurde ein sudanesischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann war zuvor von Frankreich nach Deutschland eingereist. Der 33-Jährige konnte keine Dokumente vorweisen, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass der 33-Jährige unter anderen Personalien mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund sexueller Belästigung und Erschleichen von Leistungen strafbar gemacht. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise. Da er die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine Haftstrafe von insgesamt 180 Tagen.

