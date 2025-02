Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Turnhallenwand durch Graffiti beschädigt

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am vergangenen Freitag (31. Januar) beobachtete eine Zeugin drei bislang unbekannte männliche Personen, die gegen 17.10 Uhr an einer Turnhallenwand am Gymnasium Graffitis anbrachten. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchtete das Trio vom Tatort. Einer der Sprayer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und hatte einen Bart. Er trug eine Kappe, eine blau-weiße Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Seine Begleiter waren beide dunkel geklei-det. Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Krimi-nalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direk-ten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

