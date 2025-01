POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - In der Holthausener Straße brachen Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (30. Januar) zwischen 5 Uhr und 05.45 Uhr in Büro- und Lagerräume sowie einem angrenzenden Bistro ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Bargeld, Getränke und diverse Schlüssel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

