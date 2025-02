POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 01.02.2025

Erkelenz-Granterath (ots) - Zwischen Mittwochabend (29. Dezember), 18 Uhr, und dem 30. Januar (Donnerstag), 09.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Brüsseler Allee auf einem Firmengelände ein Seitenfenster einer Lagerhalle auf und verschafften sich so Zugang. Was genau von den Tätern entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

