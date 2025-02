Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Lkw verliert Schotter

Am Mittwoch wurde auf der B10 ein Kleinlaster durch herabfallenden Schotter beschädigt.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fiat Kleinlaster auf der B10 in Richtung Göppingen. Zwischen Süßen und Eislingen überholte er einen MAN Laster. Während des Überholvorgangs verlor der MAN Schotter von der Ladefläche und beschädigte den Fiat. Der MAN setzte sein fort. Ob er die verlorene Ladung bemerkte, ist nicht bekannt. Dem Beifahrer im Fiat gelang es das Kennzeichen zu notieren. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer des MAN dauern an. Der Schaden am Fiat wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0240170 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell