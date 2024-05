Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet Mutter wegen Kindesentziehung - 8-Jährige zurück bei ihrem Vater

Frankfurt/Main (ots)

Am 28. Mai 2024 haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt eine 41-jährige Thailänderin verhaftet, die von den französischen Behörden wegen Kindesentziehung gesucht wurde. Die Frau, die in Begleitung ihrer 8-jährigen Tochter war, kam aus Bangkok / Thailand. Dort hatte sie sich an unbekanntem Ort mit dem Kind aufgehalten, obwohl dem in Frankreich lebenden Vater das alleinige Sorgerecht zugesprochen worden war. Aus diesem Grund bestand seit 2019 ein europäischer Haftbefehl gegen sie. Die Frau wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die minderjährige Tochter wurde der Obhut des Jugendamtes übergeben und soll von dort dem in Frankreich lebenden Vater übergeben werden.

