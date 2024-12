Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.

Lippe (ots)

Auf der Lüdenhausener Straße ereignete sich am Mittwochmorgen (18.12.2024) gegen 9.30 Uhr ein Alleinunfall. Eine 18-Jährige aus Barntrup war mit ihrem Opel Combo in Richtung Lüdenhausen unterwegs, als sie in Höhe Aechternhöfen nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf den Seitenstreifen geriet und in den Graben rutschte. Dort kam der Opel auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell