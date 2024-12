POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Über Terrassentür in Haus eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Dienstag (17.12.2024) stiegen Einbrecher über eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Geibelstraße ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 16.15 und 19.15 Uhr. Diverse Schränke wurden auf der Suche nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wem in dem genannten Zeitraum verdächtige Geräusche oder Personen in der Straße ...

