POL-OL: +++ Geschwindigkeitskontrollen in den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg und Leer +++

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es im Harreweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Die Polizei nahm den Unfall auf. Ein 48-jähriger Autofahrer war gegen 08:25 Uhr im Harreweg unterwegs, als er einen am Fahrbahnrand geparkten LKW passierte. In diesem Moment lief ein 9-jähriges Kind hinter dem LKW auf die Straße. Der Fahrer des Volvos konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen ...

