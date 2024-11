Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach verhindert Wohnhausbrand im Stadtteil Herkenrath

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr per Notruf 112 über ein Feuer in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus im Stadtteil Herkenrath informiert. Laut Anrufer drohte das Feuer auf das Gebäude überzugreifen.

Die Leitstelle entsandte umgehend die beiden Feuerwachen 1 und 2, die Einheit 8 - Herkenrath, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte ein ehrenamtlicher Angehöriger der Feuerwehr Bergisch Gladbach, der in unmittelbarer Nähe zu dem Objekt wohnt, die ersten Maßnahmen vor Ort ergreifen. Er warnte die Bewohner und brachte sie so durch sein besonnenes Verhalten in Sicherheit.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte in der Dietrich-von-Dorendorp-Straße brannte ein Holzstapel in unmittelbarer Nähe zu einem Einfamilienhaus in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen unter den Balkon und die Fenster zu einem Wintergarten waren aufgrund der Hitze geborsten.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Innere des Gebäudes verhindert werden. Der Wohnraum wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem das Feuer durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht war, wurde mittels Überdruckbelüftung der Wohnraum vom Rauch befreit und die weitere Nutzung durch die Bewohner vorübergehend untersagt. Diese kamen für die Nacht bei Nachbarn unter.

Die Einsatzstelle wurde gegen 21:00 Uhr an die Polizei übergeben, die den Brandort beschlagnahmte.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 23 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell