LPI-G: Einbruch in Bauernhof

Greiz (ots) - Greiz. Am 14.11.2024 zeigte eine Frau bei der Polizei an, dass ihre 81-jährige Mutter am gleichen Tag (14.11.2024) von Trickbetrüger getäuscht wurde. Zur Mittagszeit meldeten sich die Betrügerin bei der Seniorin und täuschte am Telefon vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte und sie sich nun in Haft befände. Zur Abwendung der Haft könne eine Kaution gezahlt werden. Im guten Glauben ihrer Tochter helfen zu können übergab sie schließlich ...

mehr