Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger mit Erfolg

Greiz (ots)

Greiz. Am 14.11.2024 zeigte eine Frau bei der Polizei an, dass ihre 81-jährige Mutter am gleichen Tag (14.11.2024) von Trickbetrüger getäuscht wurde. Zur Mittagszeit meldeten sich die Betrügerin bei der Seniorin und täuschte am Telefon vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte und sie sich nun in Haft befände. Zur Abwendung der Haft könne eine Kaution gezahlt werden. Im guten Glauben ihrer Tochter helfen zu können übergab sie schließlich gegen 13:00 Uhr einem ihr unbekannten Mann Bargeld sowie Gold in Höhe von mehreren tausend Euro. Erst später fiel der Betrug auf, sodass die Polizei informiert wurde. Die Polizei bittet nochmals darum, im Familien- und Freundeskreis mit älteren Angehörigen, über die Problematik der Betrugsmaschen zu sprechen. Die Polizei in Deutschland erlässt keine Kautionszahlungen und wird niemals Bargeld an der Wohnanschrift abholen. Es handelt sich hierbei stets um einen Betrug. Zu dem Sachverhalt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Betruges.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell