Polizei Hagen

POL-HA: Mann liegt alkoholisiert auf der Straße und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Haspe (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann leistete in der Nacht von Sonntag (04.02.2024) auf Montag in Haspe Widerstand gegen Polizeibeamte, die dessen hilflose Lage erkannten. Die Beamten fuhren, gegen 00:45 Uhr, über die Berliner Straße. Auf der Fahrbahn vor einem Mehrfamilienhaus lag der 24-jährige Mann. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert, konnte nicht selbstständig aufstehen und reagierte auch nicht auf die Ansprache der Polizisten. Sie halfen ihm auf und wollten auf dem Gehweg einen Alkoholtest durchführen. Anstatt in das Röhrchen zu pusten, biss der 24-Jährige dieses durch und spuckte ein Stück in die Richtung der Beamten. Anschließend wandte der Mann sich von den Polizisten ab und lief schwankend los. Weil er sich kaum auf den Beinen halten konnte, hielt er sich an einem Motorroller fest. Diesen ließ er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht los. Als die Beamten seine Arme griffen, schlug der 24-Jährige um sich und fiel dann mit dem Roller um. Am Boden liegend legten die Beamten ihm Handschellen an. Anschließend spuckte der Mann einen der Polizisten an. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass er neben einer erheblichen Menge an Alkohol auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er musste stationär behandelt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung ein. An dem Roller entstand kein Sachschaden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell