LPI-G: Personenkontrolle mit Drogenfund

Greiz (ots) - Weida. Den Einbruch in seine Firma meldete gestern Abend (14.11.2024, gegen 21:00 Uhr) der Eigentümer via Notruf der Polizei. Demnach verschafften sich am Abend offenbar drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle der Sanitätsfirma am Schafberge in Weida. Die Einbrecher selbst hatten es offenbar auf Werkzeuge abgesehen, da sie diese bereits zur Abholung bereitlegten. Die Täter wurden scheinbar gestört, sodass sie flüchteten. Auch ...

