Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Restaurant und Schulcontainer - Schokocreme-Dieb randaliert

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in den Keller eines Restaurants an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Sie entwendeten zwei Tablets und ein Mobiltelefon.

Auf dem Sportplatz der Grundschule Bömberg wurde am Wochenende ein Container aufgebrochen, der zur Aufbewahrung von Sport- und Spielgeräten dient. Offenbar konnte der Täter damit nichts anfangen, denn nach bisherigem Stand wurde nichts gestohlen.

Trotz eines bereits ausgesprochenen Hausverbotes tauchte ein 50-jähriger Mann am Montag erneut in einem Supermarkt an der Hagener Straße auf. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn und sah, wie er ein Glas Schokoladencreme unter seine Weste steckte. Als sie den Mann an der Kasse ansprach, bedrohte er sie, gab allerdings die Schokocreme zurück. Die Mitarbeiterin rief die Polizei. Die traf den Tatverdächtigen, der vor der benachbarten Sparkasse vorbeikommende Passanten und die Mitarbeiterin des Supermarktes anschrie. Damit hörte er auf nicht auf, als die Polizeibeamten versuchten, den Sachverhalt zu klären. Als er mit erhobener Faust auf einen Beamten zuging, wurde er überwältigt. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, wo er auf Anordnung einer Richterin bis zum nächsten Morgen blieb. Er bekam Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell